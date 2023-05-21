Представитель по международным правовым вопросам Армении Егише Киракосян заявил, что страна во второй раз обратилась в Международный суд ООН и запросила открыть Лачинский коридор для беспрепятственного движения после установки Азербайджаном КПП на дороге, соединяющей Армению с Карабахом. Об этом сообщает Общественная телекомпания Армении.

«После установки КПП мы во второй раз обратились в Международный суд ООН. Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску», — указал политик.