Новый всплеск заражений вызвал спад на мировых рынках

Мировые финансовые рынки в понедельник демонстрируют преимущественно негативные тенденции в связи с беспокойством инвесторов по поводу всплеска заражений коронавирусом в США и других странах, сообщает Голос Америки.

Ко вечеру лондонский индекс FTSE опустился на 0,3 процента, парижский CAC-40 – на 0,7 процента, а франкфуртский DAX – на 0,5 процента.

Ранее в понедельник японский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,1 процента, гонконгский Hong Kong опустился на 0,5 процента, сеульский KOSPI – на 0,6 процента, мумбайский Sensex – на 0,5 процента. Тайваньский TSEC прибавил 0,2 процента, а австралийский S&P/ASX и шанхайский SSE Composite остались практически без изменений.

Нефтяные рынки также демонстрируют спад: американская сырая нефть торгуется по 39,50 доллара за баррель, опустившись на 0,6 процента, а эталонная нефть марки Brent – по 41,97 доллара за баррель, опустившись на 0,5 процента.

Рынки начали падать после того, как в воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о максимальном суточном приросте новых случаев заражения по всему миру – 183000.

По данным ВОЗ, больше всего новых случаев зафиксировано в Бразилии (55000), на втором месте США (36000), а на третьем – Индия (15000).

Всего, по подсчетам ВОЗ, в мире насчитывается более 8963000 случаев заражения и более 468000 смертей.