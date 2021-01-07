Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах

Новый штамм коронавируса, по подсчету ВОЗ, обнаружили уже в 22 европейских странах, пишет Эхо Москвы.

Глава регионального бюро Ханс Клюге предупредил, что из-за более быстрого распространения мутировавшего вируса, есть угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе. При этом данных о том, что новый штамм вызывает более тяжелые формы заболевания, нет.

Впервые его обнаружили в Великобритании еще в сентябре. Из-за этого многие страны приостановили пассажирское авиасообщение с Соединенным королевством.

| 2021-01-07T22:10:33+04:00 7 января 2021, 23:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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