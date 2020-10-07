Новый подход: Освобожденные от армян территории могут стать драйвером экономического роста

Вооруженные силы Азербайджана уже освободили от армянской оккупации целый ряд населенных пунктов и победоносное наступление наших войск продолжается.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что освобождение наших земель даст второе дыхание отечественной экономике, ведь надо будет восстанавливать дороги, здания, осуществлять телекоммуникационные работы.

«Здесь в будущем может активно развиваться туризм, и для этого нужно будет создать соответствующую инфраструктуру. Вероятно, будет пересмотрен бюджет на следующий год из-за увеличения расходов»,– сказал он #.

Экономист Натиг Джафарли также считает, что освобождение оккупированных территорий даст экономике Азербайджана дополнительный импульс. На освобожденных территориях начнут осуществляться большие инфраструктурные проекты за счет государственных вложений. Азербайджанская экономика привыкла к такой динамике и основным ее драйвером в последние годы были именно государственные инвестиции.

Восстановительные, строительные и ремонтные работы- это дополнительные рабочие места.

«Однако чтобы восстановить инфраструктуру понадобятся большие вложения, и восстановление повлечет за собой сильную нагрузку на бюджет. Сначала надо будет сделать территорию безопасной, очистить от мин, а потом начать восстановление разрушенного оккупантами»,– говорит Джафарли.

Частный капитал, по его мнению, пойдет в данный регион, если будет уверен в том, что будет исключено возобновление боевых действий на этой территории в будущем. Для иностранных инвесторов карабахский вопрос был одним из сдерживающих факторов. Но есть и вопросы внутри азербайджанской системы управления, которые надо решить– безопасность для капитала, создание хорошей конкурентной среды, выполнение законов. Если все эти вопросы будут решены, то может подтянуться и иностранный капитал.

Большинство из этих территорий хорошо пригодны для развития сельского хозяйства. Потому есть смысл сделать ставку на развитие аграрного сектора. Там немало водных ресурсов, благодаря которым не будем проблем с орошением.

«Перспективным будет и развитие туризма, уверен, что мы сможем создать там безопасную систему для жителей и гостей. Это, –подчеркивает экономист,– территория с богатой историей и красивой природой, потому у нее есть огромный туристический потенциал. Мы не собираемся разрушать никакие памятники в отличие от оккупантов. Если в регионе будет безопасность и соответствующая инфраструктура туризм там начнет развиваться».

По словам доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, освобождение оккупированных территорий будет способствовать притоку новых инвестиций. Инвестиции дают мультипликативный эффект и на смежные отрасли.

«Если говорить о построении инфраструктуры, то нужно создавать инфраструктуру по человеческому капиталу- строить школы, больницы и т.д. Это, – говорит эксперт,– с одной стороны новые рабочие места, а с другой более сбалансированное равномерное расположение производительных сил общества. Мы должны иметь в виду, что в Азербайджане экономический потенциал превосходит территорию страны, освобождение оккупированных территорий –это потенциал прироста экономического развития, деловой активности»

За последние годы почти вся деловая активность страны сосредоточилась в столице. Это мешало равномерно размещать производительные силы, равномерно перераспределять инвестиционные потоки. Сосредоточение инвестиционных потоков на освобожденных от оккупации территориях, как считает Мамедов, может произвести положительный эффект, так как в Баку основные инвестиционные проекты уже реализованы. И в этом плане наращивание инвестиций в строительный сектор в столице приводит к негативным последствиям с точки зрения несбалансированности экономики.

«Нам нужно расширять инвестиционные потоки не только с точки зрения их прироста в денежном выражении, но и географически. Освобожденные территории могут стать драйвером экономического роста, но для этого нужно, чтобы инвестиционные потоки и внутри структурно были правильно рассредоточены. Мы должны больше инвестировать в высокотехнологичные сферы, а для этого нужно развивать институт внутреннего кредитования», –говорит эксперт.

Необходимо, чтобы в приоритете были объекты новативного содержания. Как отмечает Мамедов, нужно сосредоточить внимание на строительстве объектов, которые будут в дальнейшем давать добавленную стоимость. Новый подход экономического управления должен проявить себя и на освобожденных территориях.