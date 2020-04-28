Новый министр нефтяной промышленности Венесуэлы разыскивается в США за наркотрафик

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 27 апреля, назначил нового министра нефтяной промышленности. Им стал Тарек эль-Айссами, совмещавший в его правительстве должности вице-президента по вопросам экономики и финансов и министра промышленности и национального производства. При этом, как следует из информации на сайте министерства национальной безопасности США, в Соединенных Штатах эль-Айссами проходит как «наркоторговец особой категории» (specially designated narcotics trafficker, SDNT), играющий особенно значимую роль в организации международных наркопоставок.

Он находится в списке наиболее разыскиваемых в США преступников, на него наложены санкции. Как указывается на сайте министерства национальной безопасности США, на своих прошлых должностях эль-Айссами «контролировал перевозки наркотиков в объеме более чем 1000 кг из Венесуэлы» в другие страны, в том числе в Мексику и Соединенные Штаты, или частично владел этим грузом. (DW)