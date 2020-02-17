Новый коронавирус назвали угрозой для раковых больных

Ученые считают, что коронавирус больше всего представляет опасность для людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Oncology.

Отмечается, что организм онкобольных периодически сталкивается с иммунодепрессивным состоянием из-за злокачественных новообразований и противоопухолевых терапий, в том числе химиотерапии и хирургии.

Ослабленный организм рискует быстрее заразиться коронавирусом. К такому умозаключению специалисты пришли после работы с 2 тыс. заразившимися в 575 больницах Китая.

Наибольшая опасность грозит онкобольным людям пожилого возраста.(Газета.ру)