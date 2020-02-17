Новый коронавирус назвали угрозой для раковых больных

Ученые считают, что коронавирус больше всего представляет опасность для людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Oncology.

Отмечается, что организм онкобольных периодически сталкивается с иммунодепрессивным состоянием из-за злокачественных новообразований и противоопухолевых терапий, в том числе химиотерапии и хирургии.

Ослабленный организм рискует быстрее заразиться коронавирусом. К такому умозаключению специалисты пришли после работы с 2 тыс. заразившимися в 575 больницах Китая.

Наибольшая опасность грозит онкобольным людям пожилого возраста.(Газета.ру)

| 2020-02-17T18:24:43+00:00 17 февраля 2020, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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