Новый глава МИД принял участие в чрезвычайной видеоконференции Движения неприсоединения в связи с провокацией Армении — ФОТО

16 июля состоялось чрезвычайное заседание Координационного бюро Движения неприсоединения в связи с военной провокацией, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Министерство иностранных дел, в заседании, созванном по инициативе азербайджанской стороны, приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики и постоянные представители стран-членов Движения неприсоединения при ООН.

В своем выступлении министр иностранных дел рассказал о военной агрессии, совершаемой вооруженными силами Армении с 12 июля 2020 года на участке азербайджано-армянской государственной границы в направлении Товузского района с использованием артиллерийских установок, ситуации, сложившейся из-за этого в регионе и решительных контрмерах, предпринятых Азербайджаном.

Он отметил, что Армения подвергает обстрелу не только позиции вооруженных сил Азербайджана, но и вопреки международному гуманитарному праву гражданское население и гражданские объекты, среди жертв нападения есть не только военнослужащие ВС Азербайджана, но и гражданские лица, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.

Дж.Байрамов отметил, что продолжающаяся провокация Армении направлена на преднамеренное обострение ситуации вокруг конфликта, на то, чтобы отвлечь внимание от социально-экономического, финансового и политического кризиса, сформировавшегося в Армении и еще более усугубившегося под влиянием пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что эти действия Армении являются серьезным нарушением международного права, а также Бандунгских принципов, составляющих основу Движения неприсоединения.

Министр довел до сведения участников мероприятия, что для прекращения провокационных действий Армении и достижения урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основании резолюций Совбеза ООН важно, чтобы международная общественность серьезно и однозначно осудила преступные деяния Армении.

Министр поблагодарил все государства, в том числе страны-члены Движения неприсоединения, которые продемонстрировали столь принципиальную позицию. Он подчеркнул, что его страна высоко ценит поддержку стран-членов организации, выраженную на самом высоком уровне, независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также демонстрацию солидарности с усилиями Азербайджана в направлении восстановления своей территориальной целостности.

Выступившие на заседании представители стран-членов Движения неприсоединения осудили провокацию Армении и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.