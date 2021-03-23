Новый директор ЦРУ приведен к присяге

Вице-президент США Камала Харрис привела во вторник к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его свидетельству, церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. На ней присутствовали супруга Уильяма Бернса Лиза Карти и их дочери Элизабет и Сара.

Сенат Конгресса США единогласно утвердил Бернса в новой должности 18 марта. 64-летний Бернс стал первым кадровым дипломатом (в отставке), возглавившим ключевое американское разведывательное ведомство. Внешнеполитической службе он отдал 33 года. В 2001-2005 годах был помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Затем (в 2005-2008 годах) являлся послом США в России. В 2011-2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. С 2015 года — президент вашингтонского Фонда Карнеги. Владеет русским, арабским и французским языками. Нынешний президент США Джо Байден выдвинул его на должность главы ведомства в Лэнгли 11 января. (ТАСС)