В центре столицы, на берегу Каспийского моря в торговом центре «Dəniz Mall», в самом большом кинотеатре «СinemaPlus» пройдёт показ американского научно-фантастического фильма 2009 года – «Аватар» с новейшей технологией 4DX, сообщает #.

Сценарист и режиссёр картины Джеймс Кэмерон. В главных ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер.

Коротко о фильме: бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

«Аватар» — это первый фильм в истории кинематографа, чьи кассовые сборы превысили отметку в 2 миллиарда долларов. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в 9 категориях.

Создание «Аватара» началось в середине 1990-х годов, когда Джеймс Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Предполагалось начать съёмки в 1997 году и выпустить «Аватар» в прокат уже в 1999 году, но, по словам Кэмерона, на тот момент ещё не существовало технологий, способных воплотить его видение картины.

Фильм вышел в прокат в 2009 году в традиционном 3D формате. В то время не было новейшей технологии 4DX. Будучи единственным представителем этой технологии на всём Закавказье, кинотеатр «СinemaPlus» эксклюзивно покажет фильм в данном формате.

Технология 4DX расширяет визуальные эффекты фильмов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских фильмов были показаны в формате 4DX.

После запуска 4DX зрители посещают кинотеатры с огромным ажиотажем и приобретают яркие воспоминания об отдыхе, так как каждый мечтает почувствовать себя частью кино. Отметим, что вторая часть долгожданного фильма «Аватар» выйдет в прокат в кинотеатрах«СinemaPlu s» с 15 декабря 2022 года.

В сети кинотеатров «СinemaPlus» показ фильма будет на 3-х языках: русский, английский и турецкий.