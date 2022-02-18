Так или иначе, но на масштабное вторжение в Украину Владимир Путин не решился. Этот первый раунд своего противостояния с Западом в том числе и по Украине он безнадежно проиграл. Процесс перешел в следующую стадию.

Если вторжение невозможно в ближайшее время, то его военно-технические варианты следует сдавать в архив, так как они теперь представляют интерес только для специалистов по военной истории и оперативному искусству. Окно возможностей для вторжения закрывается и откроется ли оно в будущем, становится все более сомнительным. По многим причинам.

Во-первых, процесс перевооружения украинской армии не просто набрал обороты, но переходит в другое качество. Теперь Киев просит о поставках не тактического оружия ближнего боя, а более продвинутых систем вооружения. В том числе комплексов ПВО. Вопрос не простой, так как связан с некоторыми сложностями.

Для начала подобные системы стоят достаточно дорого, а Украина стеснена в дополнительных военных расходах. Союзники могут пойти навстречу и оказать некоторую помощь, но все равно придется заплатить большую часть цены.

Всем очевидно, что защищать небо жизненно необходимо и средства найдут, но некоторое время понадобится. Так что в этом и других аспектах время работает на Украину.

Во-вторых, дальнейшее нагнетание напряженности усиливает антироссийские настроения в украинском обществе. Быстро растет число тех, кто поддерживает расширение прозападного курса, в том числе вступление в НАТО.

В-третьих, в украинских оружейных магазинах раскупили не только оружие, но и боеприпасы. Люди готовятся встретить врага, как говорится, огнем и мечом. Не может быть и речи об оккупации всей страны, такого количества войск у России просто нет.

В Украине нет никакой паники. Никто не раскупает в магазинах соль, спички, крупы и тушенку. На пограничных переходах нет никаких очередей, нет беженцев. Хотя некоторые западные посольства вывели часть персонала и семьи дипломатов, но украинцы настроены довольно спокойно и никто не требует от власти принять российские условия капитуляции.

В-четвертых, нет никакой поддержки пятой колонны, если она вообще существует в Украине в более или менее структурированном виде. Из-за угрозы вторжения из страны уехали в первую очередь депутаты Верховной рады от пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Сейчас над ними потешаются все кому не лень и рейтинг партии стремительно падает.

С другой стороны, оставаться им в воющей стране было вдвойне опасно, так как при российском вторжении подозрение в коллаборационизме на них пало бы в первую очередь с соответствующими последствиями.

В московских коридорах власти до многих стало, хоть и с задержкой, доходить, что военный вариант решения украинского вопроса не реализуем по слишком многим причинам и поэтому от него на неопределенный срок придется отказаться.

Соответственно в Москве перешли к несколько другому алгоритму действий. Он был ясен, и нам приходилось писать об этом.

Путину очень важно выторговать от Запада хоть что-то для сохранения лица. То ли вариант финляндизации Украины в виде реализации Минских соглашений в московской редакции, то ли еще какого-то вклинения в украинскую внутреннюю политику.

С Минскими соглашениями точно делать нечего. Киев на принятие российских условий даже по второстепенным вопросам не идет. Разговаривать с российскими гауляйтерами в Донецке и Луганске отказывается, а западные страны не оказывают давления на Украину. В крайнем случае, просят рассмотреть те или иные предложения. Кстати, подобная позиция Парижа и Берлина буквально бесит Москву, но сделать она ничего не может.

Какие же инструменты остаются у Кремля.

Первый используется у нас на глазах. Резко возросла военная активность на Донбассе. В одни сутки фиксируется до 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Причем на российском телевидении к этому готовят пропагандистскую приправу.

Так несколько дней назад гневно возмущались вроде бы украинским обстрелом детского садика. Никто не пострадал, но укрофашистов шпыняли направо и налево. И вдруг выясняется, что это очередной фейк про распятого мальчика. Детский садик был на подконтрольной Украине территории, и обстреливаться с украинской стороны никак не мог. Некоторое время молчали, а потом выдали, что это был постановочный обстрел. Как сказал поэт, и лучше выдумать не мог.

Судя по всему, интенсивность обстрелов будет нарастать и следует ожидать какого-то Гляйвица или Майнилы, чтобы оправдать ограниченную операцию российских войск. Долго терпели провокации, но тут не выдержали и даем отпор.

У этого варианта есть существенный недостаток. Мир не поверит российским заверениям, и даже ограниченное наступление приведет в действие механизм санкций. Причем на этот раз Берлин и Париж будут солидарны с Вашингтоном и Лондоном.

Вторым московским инструментом является попытка экономического удушения Украины.

В неспокойную страну, стоящую на грани войны инвестиции не идут. Наоборот, они из нее выходят. Вся эта свистопляска с возможным вторжением уже привела к значительным экономическим и финансовым потерям.

Маневры Черноморского флота вблизи украинских берегов привели к тому, что страховые фирмы либо не страхуют суда, следующие в украинские порты, либо сильно поднимают ставки. Отсюда растет стоимость фрахта и за ним стоимость не только импорта, но и украинского экспорта. И это только один из эпизодов. Поддержание напряженности на украинских границах и на линии разграничения на Донбассе должно по московским планам экономически изматывать Украину и ее союзников, которым рано или поздно такая ситуация станет экономически и политически нецелесообразной. Запад в такой игре в долгую должен рано или поздно моргнуть. Тем более там приближаются выборы и многим странам, в том числе и США, станет просто не до Украины.

Об этом написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в газете The Daily Telegraph, «В настоящее время нет свидетельств того, что россияне отводят войска из приграничных с Украиной регионов. У нас не должно быть иллюзий насчет того, что Россия может на недели, если не на месяцы, затянуть этот наглый замысел, подрывая Украину и бросая вызов единству Запада».

Временной горизонт такой кремлевской игры где-то конец 2024 года, когда пройдут выборы в США.

Сорвать кремлевские планы призван новый союз, если хотите ось, Лондон-Киев-Варшава. Подписание соответствующей декларации прошло в Киеве в ходе визита Лиз Трасс в украинскую столицу. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в экономической, финансовой, военной и военно-технической области.

В совместном заявлении глав МИД Украины, Британии и Польши, принятом в Киеве, отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

Британия и Польша подчеркнули, что они будут продолжать оказывать Украине поддержку, сохраняя единство с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как заявила Лиз Трасс на брифинге в Киеве, «Мы предоставили оборонное оружие, мы предоставили тренировки 22 тысячам членов украинской армии, и когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил, что мы предоставляем £88 млн в поддержку демократии Украины и ее независимости. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей помощи, увеличивая наше финансирование этих проектов до £100 млн».

Вступление Украины в НАТО откладывается. Тем не менее, Киев приступил к созданию системы так называемых малых союзов. И довольно преуспел в этом.

Только что созданная ось Лондон-Киев-Варшава вызвала большой интерес и привлекла внимание. О желании присоединиться к ней заговорили в столицах скандинавских стран и государств Балтии.

Украина не одна и в этом залог срыва любых агрессивных планов Путина. Не только в отношении Киева, а вообще любых.