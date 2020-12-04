Новые санкции против Nord Stream 2 вошли в проект оборонного бюджета США

Расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами конгресса США законопроект об оборонном бюджете, об этом говорится в пояснительном документе, сообщает РИА Новости.

Санкции предусматривали обе версии оборонного бюджета — как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Теперь ограничения согласовали, позволив президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.