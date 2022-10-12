В канун Нового года — 18, 24 и 25 декабря на сцене Русского Драматического театра будет представлено новогоднее музыкальное представление под названием «Новогодние каникулы Деда Мороза и его друзей», сообщает #.

На сцене театра окажутся сразу три Деда Мороза и Снегурочка.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления! Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором вас ждут потрясающее — световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи и, конечно же, счастливый финал.

Юные зрители погрузятся в незабываемую, интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, эпатажных кукол «LOL», отважного Аладдина и Жасмин, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, магического Микки Мауса, великолепной Эльзы и Олафа, Белоснежки и Гнома, Алисы в стране Чудес, Чеширского кота, а также всеми любимых героев Вселенной Марвел — Халка, Тора и леди Тор, а также их ждет встреча с веселым Пикачу, принцессой Авророй и Малифисентой и многими другими любимыси героями.

В фойе театра всех гостей будут встречать и сопровождать сказочные персонажи, с которыми юные зрители смогут фотографироваться!

Начало представлений — в 12.00 и 15.00 часов.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте Iticket.az