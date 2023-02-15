Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила министр иностранных дел Нанаия Махута.

Как отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства страны, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных, по мнению Веллингтона, к поставкам беспилотников в Россию, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года. «Чтобы оказать давление на Россию, мы вводим санкции в отношении восьми иранских граждан и предприятий, <…> поскольку организованные ими производство и поставка беспилотных летательных аппаратов угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины», — указала Махута.

Министр уточнила, что в новый санкционный список попали руководители предприятий, связанных с разработкой и производством вооружений, а также командующий военно-воздушными силами Ирана Мохаммад Алави.

Кроме того, Махута сообщила, что Новая Зеландия вводит дополнительные санкции в отношении иранских граждан, «ответственных за нарушение прав человека, связанное с протестами после смерти Махсы Амини». «Мы расширили список лиц, подпадающих под действие санкций, включив в него сотрудников иранской системы правосудия и полиции нравов, а также руководителей правоохранительных органов и членов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС)», — сообщила глава МИД.