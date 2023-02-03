Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены — даже под нейтральным флагом — спортсмены из России и Беларуси. В ходе внеочередной генассамблеи комитета в пятницу, 3 февраля, в пользу бойкота проголосовали 109 из 112 присутствовавших на заседании членов НОК, еще трое воздержались.

Кроме того, было решено до 10 февраля подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения. После получения ответов планируется в течение двух месяцев провести новое заседание генассамблеи НОК, чтобы выработать окончательную позицию по участию в Играх-2024.

«Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идет война, мы не должны их там видеть», — цитирует агентство «Укринформ» слова президента НОК Украины Вадима Гутцайта . «Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера — бойкот Олимпийских игр», — заявил Гутцайт, который одновременно занимает должность министра молодежи и спорта страны.

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) осудил угрозу Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. «Крайне прискорбно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на столь преждевременной стадии. Участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года пока не обсуждалось», — отмечается в заявлении МОК, опубликованном 2 февраля. (DW)