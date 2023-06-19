В ночь на понедельник, 19 июня, жителей ряда областей Украины предупредили о ракетной угрозе.

Речь идет о Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. Также в официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщается, что военные зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов. Тревога звучала еще и в Сумской области.

«Зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа (предположительно Shahed)», — говорится в сообщении.

Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.