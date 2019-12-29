«Никто точно не знает, сколько в столице такси»

Одна из транспортных проблем столицы – нелегальные парковки. С ними официально вроде бы борются, но судя по нулевому результату, безуспешно.

Паркуются где попало как обычные легковушки, так и такси. Для последних в этом году была создана еще 21 стоянка, но ситуацию это не улучшило.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов заявил #, что по закону Азербайджанской Республики «О дорожном движении» все такси должны стоять на остановках такси.

«В кодексе административных нарушений за остановку в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 20 манатов. Такси, которое стоит на автобусных остановках, должны штрафовать уже на 40 манатов. Кстати, водителя автобуса, остановившегося вне остановки, по закону должны оштрафовать на 60 манатов и 4 балла. Если число баллов достигает 20, то водитель лишается права вождения на год. Но у нас и водители такси, и водители автобусов игнорируют существующие правила, не боясь наказания»,– говорит он.

Кстати, недавно с целью усиления контроля над незаконной парковкой, на пересечении Московского проспекта, улицы 20 января и прилегающей к нему территории были установлены видеокамеры.

По словам Ф.Мамедова, камер наблюдения в городе больше, чем достаточно, причем с хорошим разрешением. Но проблему незаконных парковок это не решило.

«Кроме того, каждая машина дорожной полиции оснащена несколькими камерами. Все это есть, но система нормально не работает, вот в чем беда. Надо не столько увеличивать количество камер, сколько добиваться исполнения закона», –говорит он.

Как отмечает эксперт, то, что такси не штрафуют за то, что они стоят, где попало, нередко объясняется как раз отсутствием необходимого количества остановок для них. Но это, на его взгляд, не может служить оправданием.

В нашем городе, по словам эксперта, нужно где-то 10 тысяч такси, и для них необходимо не менее 100 остановок. Но такси в разы больше.

«Никто точно не знает, сколько в столице такси. И как в таком случае знать, сколько стоянок для них нужно? По моим подсчетам, у нас где-то 250 тысяч машин, занимающихся частным извозом. Но при этом, не все работают таксистами постоянно, у некоторых, помимо этого, есть основная работа»,– сказал Ф.Мамедов.

Наряду с созданием необходимого количества остановок, необходимо бороться с нелегальным извозом. В этом, как говорит глава НПО, заинтересованы и фирмы, предоставляющие услуги такси, ведь они платят налоги, а нелегальные таксисты нет, и, в первую очередь государство. Налоги — это строительство новых дорог, дотации в различные сферы, это деньги, которые должны идти на улучшение городской инфраструктуры и уровня жизни населения.

«Каждый работающий гражданин обязан платить налоги. У нас есть лицензирование такси, но оно особо не работает. К тому же нужно ужесточить требования к водителям такси и вообще ко всем водителям, занимающимся извозом на коммерческой основе. Такие люди должны быть профессиональными водителями, ведь они несут ответственность за своих клиентов. Почему нельзя просто так стать летчиком, а таксистом запросто? Человек может заплатить деньги за то, чтобы его довезли до места назначения, и стать инвалидом по вине горе-таксиста. Конечно, и профессионалы попадают в аварию. Если не они, то в них может кто-то врезаться. Но должна быть система страхования. Возвращаясь к авиации, напомню, что авиакомпании страхуют свои вылеты и в случае авиакатастрофы выплачивают пострадавшим компенсации. Так почему того же самого нет у сервисов такси?»– задается вопросом эксперт.

Система общественного транспорта – это огромная наука, и Ф.Мамедов считает, что такси также можно причислить к общественному транспорту. Мы умудрились потерять все хорошее, что было в этой системе в Баку во времена СССР, говорит он. Тогда были хорошо проложены маршруты общественного транспорта, были таксопарки на 700-800 машин, трамвайный парк. Общественный транспорт проходил ежедневный осмотр, уборку, ремонт, водители проходили медицинский контроль. Старое разрушили, а новое так и не построили.