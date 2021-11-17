АО «Российский экспортный центр» и Азербайджан могут подписать контракты на реализацию более 150 проектов.

Об этом сказала в среду генеральный директор АО Вероника Никишина в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.

«Отношения между Россией и Азербайджаном динамично развиваются. Стороны выходят на рекордные показатели сотрудничества. Торговый оборот в этом году составил более двух миллиардов долларов. Отношения между Россией и Азербайджаном будут только расти. Мы реализуем ряд успешных проектов. Сегодня в Азербайджане могут быть подписаны контракты на реализацию более 150 проектов. Мы готовы выступить гарантом обеспечения поставок российских товаров в Азербайджан. Кроме того, у нас есть перечень проектов, которые необходимо реализовать для Азербайджана», — сказала Никишина.

По ее словам, также АО «Российский экспортный центр» поддерживает реализацию проектов в сфере альтернативных источников энергии в Азербайджане.

«Весь наш арсенал будет максимально использован для развития двустороннего сотрудничества», — подчеркнула она.