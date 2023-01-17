Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. Таким образом они присоединятся к США и Германии в усилении украинского военного арсенала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение в войне с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неназванными. Отмечается, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о передаче этих систем.

«Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины», — сказала спикер Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

Она добавила, что Нидерланды ставят в приоритет военные поставки в Украину, но не предоставила подробностей относительно конкретных систем вооружения или поставок.

Издание отмечает, что в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot, которые высоко ценятся, потому что могут сбивать ракеты и имеют высокотехнологичные датчики, которые помогают идентифицировать, что находится в воздухе.