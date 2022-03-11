Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал нарушение в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями режима прекращения огня с территорий, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает Report, Х.Халафов заявил журналистам, что на подконтрольных миротворцам территориях проживают армяне и их интеграция является одним из основных вопросов, стоящих перед нами.

«Мы считаем, что они являются гражданами Азербайджана”, — добавил он.

Замминистра сказал, что конфликт завершен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена: «Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть однозначно выведены. Естественно, все негативные обстоятельства, мешающие спокойствию, должны быть устранены. Нарушение режима прекращения огня недопустимо».