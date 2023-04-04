Надо заметить, что в последнее время азербайджанская армия добилась новых существенных боевых и тактических успехов. Из-за понятных причин эти успехи не были разрекламированы в достаточной мере. Но было сообщено, что азербайджанская армия взяла под контроль почти все дороги, соединяющие Нагорный Карабах с Арменией и ряд важных стратегических высот.

Заметим, что это вовсе не простое военное событие, оно в состоянии окончательно решить судьбу карабахского военно-политического театра. Теперь остается взять под контроль последнее логово армянских сепаратистов, т.е. город Ханкенди. Думается, что к скорому времени решится и это проблема, т.к. согласно последним сообщениям, в настоящее время наблюдаются отдельные попытки ре-интеграции жителей этого города в азербайджанское общество. Поэтому, наверное, не далек тот день, когда вооруженные силы сепаратистов добровольно сдадут оружие и покинут территории Нагорного Карабаха.

Чуть выше уже заметили, что последние продвижения азербайджанской армии вовсе не простое событие. Помнится, что тридцать лет тому назад, в первые годы конфликта все хором говорили, что решить карабахскую проблему дело довольно простое: для этого достаточно взять под контроль и закрыть все дороги, соединяющие сепаратистский регион с Арменией.

Но для этого потребовалось почти тридцать лет. Во-первых, сперва пришлось покончить с «политической войной» в Баку. Теперь, почти через тридцать лет я вовсе не намерен винить тогдашних людей, особенно, политических активистов того времени. Наверное, они искренно верили в то, что тогдашние власти не все делают для решения карабахской проблемы. Но их лозунги — призывы (якобы карабахская проблема решается в Баку!) и попытки сместить центр тяжести карабахского конфликта в Баку, если не по содержанию, то, как минимум, по форме больно уж напоминали лозунги армян о том, что Баку надо превратить в ливанский Бейрут!

Во-вторых, необходимо было строить новое, независимое государство, решить экономические и социальные проблемы, создать боеспособную армию, политико-дипломатический фон для силового решения конфликта, т.е. для принуждения к миру агрессора – эти тридцать лет ушли на это…

Теперь все осталось позади, и азербайджанская армия шаг за шагом продвигается к своей цели.

Правда, пока неизвестна реакция Москвы и Еревана на последние операции, проведенные азербайджанской армией.

Но стоит ли беспокоиться по этому поводу? Главным нашим аргументом является то, что армяне не выполнили требования Ноябрьских соглашений трехлетней давности – да, вместо того, чтобы вывести свои военные формирования из Ханкенди, они возили военную технику и средства в сепаратистский регион. Тут не последнюю роль играли и российские миротворцы. Мы не в состоянии однозначно выяснить и обозначить мотивы российских миротворцев: они выполняли поручения Кремля или были какие-то другие причины? Думается, что тут есть то и другое.

Понятно, что Кремль не желает скорейшего разрешения конфликта, потому что в этом случае не будет необходимости в его миротворцах…

Между прочим, как обстоит дело с мирным договором? Политические наблюдатели высказывают самые различные мнения и прогнозы. Некоторые даже утверждают, что договор подпишется якобы после 15-го мая. Понятно, что дата 15-го мая возникла благодаря президентским выборам в братской Турции, которые состоятся 14 мая этого года.

Во-вторых, армянский премьер часто меняет свои позиции: раньше он требовал участия французского президента в брюссельском процессе, теперь же настаивает на участии представителей карабахских сепаратистов. Недавно он вновь заявил, что формат переговоров должен быть изменен…

В конце марта поступило еще одно сообщение: в апреле российский президент Владимир Путин посетит Турцию. Да, президентам Турции и России есть что обсудить: тут можно назвать и сирийскую, и украинскую проблему. Понятно, что в этом списке не последнее место занимает и карабахская проблема. Надо отметить, что и представители ЕС стали часто появляться в нашем регионе. Одним словом, все это лишний раз показывает, что на этот раз мир и мирный договор между конфликтующими сторонами не есть только плод фантазии политических аналитиков и политологов, нет, они вполне могут стать реальностью, причем в ближайшем будущем…