Неуклюжая хитрость: Москве не дали протолкнуть через ООН отмену санкций

Весь мир озабочен решением проблемы коронавируса, а Москва под шумок пытается решить свои экономические проблемы, обусловленные ее агрессивной политикой. На днях Россия внесла в ООН свой проект резолюции «о солидарности в борьбе с коронавирусом». Как говорят читавшие его, в нем содержатся и позитивные моменты, но при этом Кремль ввел туда пунктик об отмене действия всех односторонних санкций. А они в современном мире касаются по большей части именно России. Этот проект, к счастью, заблокировали и приняли резолюцию не российского авторства.

Однако, подробнее.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», в которой призвала к международному сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Текст отражает общую озабоченность распространением COVID-19, сообщает Радио Свобода. Резолюция призывает генсекретаря ООН Антониу Гуттереша возглавить мобилизацию и координацию глобального реагирования на пандемию.

Этот проект документа представили Швейцария, Индонезия, Сингапур, Норвегия, Лихтенштейн и Гана, и он был принят консенсусом 193 стран-членов.

Но был еще один проект резолюции — представленный Россией. Под названием «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019». Он также ссылался на необходимость солидарности перед проблемами COVID-19, правда, с одной поправкой — в нем были положения об общей отмене международных санкций. Российский проект поддержали четыре страны: Центрально-Африканская Республика, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Но 3 апреля Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии и произошло это благодаря Евросоюзу, Великобритании, США и Украине, которые заблокировали ее.

«Украина первой из государств — членов ООН приостановила процедуру умолчания (процедура одобрения документа без голосования, когда считается, что тот, кто промолчал, согласен) к инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Организации Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Поэтому процедура умолчания прерывается. Российская резолюция не будет принята. Мы продолжим блокировать усилия России по отмене режима санкций».

Как сообщает «Европейская правда», Дмитрий Кулеба выступил в Facebook с объяснением, почему Украина заблокировала инициированный Россией проект резолюции. «В тексте за этим благородным названием есть много правильных вещей, и одна манипуляция, что может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций. Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России»,- заявил Кулеба.

Вполне исчерпывающее объяснение. Дипломат отметил также, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, Киев поддержал другую резолюцию Генассамблеи ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и получила поддержку абсолютного большинства государств-членов ООН.

Таким образом, план Москвы провалился, санкции против России остаются в силе — и это, ожидаемо, вызывает у нее досаду и раздражение. Что уже выразилось в двух ее заявлениях.

На официальном сайте МИД РФ сказано, что «эти страны даже на фоне глобальной эпидемической угрозы не считали возможным отказаться от политизированных подходов» и «не распрощались со своей санкционной политикой».

А в заявлении постпредства РФ в ООН говорится: «Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах».

То есть, и свою собственную неудачу Москва пытается извратить, выставить ее как «общую беду». Как будто это сам Гутерреш потерпел провал, а развивающиеся страны мира теперь неминуемо пострадают – и все из-за того, что Россию оставили под заслуженными санкциями.

Что ж, может на кого-то эти фальшивые сетования и подействуют. Но не на многих, к счастью. Всем известно, из-за чего Россия несет бремя санкций и именно поэтому отменять их ни в коем случае нельзя.