Нетрус Бассейнов и обезвоженные южногородцы

Этот коварный вирус уже разрушил и еще разрушит не одну карьеру. Ведь, как оно было раньше? Любые недостатки в работе чиновников-миллионеров из южного города народ видел, но не так остро реагировал на них, ибо жизнь текла своим чередом. Особенно летом. Тут тебе и поездки на пляж, и посиделки в любое время и в любом месте города в компании близких людей. Кроме того, традиционная для местных ловеласов программа «ресторан туда-сюда потанцуем» также вроде не должна была терять своей актуальности.

Не забываем про поездки за рубеж, на заслуженный отдых. Да и вообще, в этом году куча спортивных соревнований была намечена. И если Олимпийские игры южногородцы готовились смотреть по телевизору, то Чемпионат Европы по футболу можно было узреть воочию. Ведь, в кои то веки, в южном городе решили провести пару-тройку матчей первенства континента. Ждали туристов, праздника. Но, вмешался коварный вирус. Да, он поломал планы всем жителям планеты, но от понимания этой очевидной истины местным чиновникам-миллионерам легче не становилось.

Ведь, Олимпиаду отменили, невольно заставляя вспоминать времена, когда такое было ранее и содрогаться от ужаса, но также и понимания того, что коварный вирус – это все же не война. Чемпионат Европы также перенесли, впервые в истории. А тут еще и границы везде закрыты! Да что там границы! Молы, кинотеатры, спортивные залы — все было закрыто. Ясен пень, что в таких условиях людям придется торчать дома. Хотя, что значит, придется?! Их вторую неделю награждали торжественным запретом высовывать нос наружу в выходные дни.

Этот социальный эксперимент уже вызвал невероятный прилив благодарности среди южногородцев к тем, кто подарил им такие классные уик-энды. Ведь, совершенно свободно и безнаказанно можно было ходить по своей квартире, изучая заново каждую ее щель. Можно было и не ходить по квартире — богатство выбора было очевидным. Скучать не давали и некоторые наиболее ответственные южногородцы, что совершали марш-бросок на улицу, а также вываливали мусор на головы полицейских, которые задерживали проныр дружною толпою.

В общем, идеальное общество, о котором мечтали многие философы, таки нашлось. Но, данное обстоятельство вовсе не радовало, а тревожило многих местных чиновников-миллионеров. Например, руководителя «Южгорводы» Нетруса Бассейнова. Он ведь прекрасно помнил, что бывший глава «Южгорводы», уйдя с этой должности и прихватив все честно заработанные деньжищи, умудрился немало лет просидеть в кресле спикера местного парламента. Сейчас он, правда, разжалован до обычного депутата. Но, то сейчас, а мы говорим про раньше.

Про то самое «раньше», которое Нетрус вполне мог мечтать сделать своим будущим. Чем он был хуже своего предшественника? Да ни чем! Наоборот, худее, в кресле спикера легче бы уместился. За мзду щедрую некоторые местные бумагомараки создали бы ему образ эффективного менеджера, в свободное от рабочих будней время, заочно полемизирующего с Фукуямой. Такой был бы южногородский конец истории. Но тут вмешался коварный вирус и все испортил. Эти неугомонные южногородцы возымели наглость увеличивать потребление воды в период сидения дома!

И что вы думаете? Не поверите, но начались веерные перебои с обеспечением водой. Некоторые горожане утверждали, что не видели ее уже две недели. В основном же, она исчезала на более короткий период, но праздника по этому поводу никто не устраивал. Наоборот, народ посмел возмущаться и предлагал Нетрусу посетить их квартиры и лично посмотреть на то, что несколько дней не смывалось. Какие непонятливые люди! Лето же наступило! Сразу после осени. Заметьте, не после зимы, а вот так, коварно, едва закончился май и – бац! Глашатай «Южгорводы» пытался объяснить эти происки лета горожанам, но они не понимали узоров его мысли.

Он было попытался свалить все на коварный вирус, но в ответ услышал какие-то хамские намеки на то, что вирус этот ходит ныне по всему миру, но перебои с водой имеют место далеко не везде. Ну и, как бы кирпичом вдогонку, прилетел вопрос — куда ушли миллиарды денег, отпущенные на окончательное и бесповоротное решение вопроса бесперебойного обеспечения людей водой? Вот действительно, такие вопросы задают, что даже неудобно на них отвечать. Впрочем, рискну! Они уходят, граждане, туда же, куда ушли миллионы и миллиарды средств, отпущенных на решение целого ряда проблем южного города.

Говоря конкретнее — на улучшение жизни чиновников-миллионеров. К примеру, все желающие могли совершить бесплатную экскурсию в один из центральных районов города, дабы увидеть роскошную виллу Нетруса. Кроме того, его отпрыск, оказывается, имеет свое ООО. Нет, это не три кольца так и не состоявшейся Олимпиады. Это наследство, оставленное папой сыну. Есть, среди накопленного тяжелым трудом Бассейнова, и много чего за рубежом. И обо всем этом богатстве народ бы мог и не узнать, а узнав, не порадоваться за Нетруса, если бы не коварный вирус! Это ведь он вынудил южногородцев хором проголосить знаменитое: «Где деньги, Зин?». Им и показали, где они. Но счастье горожан было не полным. Они мечтали увидеть, говоря словами незабвенного Папанова, как дадут Нетрусу коленом под зад, отправив затем размышлять над ответами Фукуяме в помещение небольшое, с видом на небо в клетку. Впрочем, того же они желали не только Бассейнову, но и всем местным чиновникам-миллионерам, которые ныне проклинали коварный вирус на чем свет стоит.