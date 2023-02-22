Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшем будущем может посетить Киев. Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на источники.

Они отмечают, что данный вопрос в текущий момент обсуждается в окружении главы кабинета министров Израиля.

Издание подчеркивает, что если подобный визит состоится, то Нетаньяху в Киеве примет президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинских источников газеты, приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.