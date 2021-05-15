Нетаньяху рассказал Байдену о планах Израиля по выходу из кризиса

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом рассказал о шагах, которые Израиль уже предпринял, а также намерен предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа, передаёт TACC, ссылаясь на канцелярию премьера.

Нетаньяху заявил, что израильская сторона делает всё возможное, чтобы «не причинить вреда непричастным к конфликту». Он, в частности, отметил, что в зданиях в секторе Газа, по которым наносились удары, «проводилась эвакуация» таких лиц.

Напомним, сегодня армия Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в Газе, которое, как утверждается, использовалось ХАМАС в военных целях. В этом здании также находились офисы ряда мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. В ЦАХАЛ подчеркнули, что граждан заранее предупредили о готовящемся ударе. В Израиле считают, что террористы используют офисы гражданских медиа как живые щиты.

Также стало известно, что армия обороны Израиля ликвидировала офис главы службы безопасности ХАМАС.

Напомним, военный конфликт между Палестиной и Израилем обострился 10 мая (aif.ru).