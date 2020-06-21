Нетаньяху обвинил Иран во лжи ради обретения ядерного оружия

Иран вводит международное сообщество в заблуждение для того, чтобы быть в состоянии разработать ядерное оружие. Такую точку зрения озвучил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

«Иран продолжает обманывать международное сообщество ради того, чтобы получить в свое распоряжение ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии — осознает это», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «Эта организация (МАГАТЭ — здесь и далее прим. ТАСС) теперь понимает то, что мы (израильтяне) утверждали много лет подряд. Информация, пришедшая из этого агентства в конце нынешней недели, говорит сама за себя», — добавил Нетаньяху.(ТАСС)