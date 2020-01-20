Нетаньяху назначил трех новых министров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл ряд кадровых назначений, сообщила канцелярия главы правительства.
«На должность министра сельского хозяйства назначен Цахи Анегби, в дополнение к уже занимаемому им посту министра регионального сотрудничества, Офир Акунис назначен министром труда и соцобеспечения в дополнение к посту министра науки и технологий, и Ципи Хотовели назначена на должность министра по делам диаспоры», — говорится с сообщении канцелярии.
Все трое назначенцев — депутаты от правящей партии «Ликуд». В декабре Биньямин Нетаньяху покинул все министерские посты, которые он занимал помимо поста главы правительства. Нетаньяху совмещал руководство министерствами здравоохранения, диаспоры, социального обеспечения и сельского хозяйства с постом главы кабинета министров.