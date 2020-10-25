Несколько участников акций протеста ранены в стычках с полицией в Багдаде

Несколько человек получили ранения в столкновениях между участниками демонстрации и силами безопасности, которые произошли утром в воскресенье в центре столицы Ирака. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

По его данным, стычки произошли в квартале Аль-Аляуи, расположенном в непосредственной близости от центральной площади столицы Ат-Тахрир. Число пострадавших не уточняется.

Как передал телеканал As Sumaria, в Багдаде введены усиленные меры безопасности в связи с массовой акцией по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений протеста, охвативших минувшей осенью столицу и несколько провинций на юге и в центре Ирака. Силы безопасности уже перекрыли несколько улиц, ведущих к центру Багдада, и оцепили «зеленую зону», где находится большинство правительственных учреждений и посольства иностранных государств.

Некоторое время назад премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отдал распоряжение силам безопасности «обеспечить охрану демонстрантов от провокационных действий подстрекателей», а участников акций призвал к мирным способам выражения протеста и соблюдению законности. Пресс-секретарь иракского премьера Яхья Расул рекомендовал не проводить демонстрации за пределами площади Ат-Тахрир. Он отметил, что у служб безопасности есть «строгие инструкции о принятии необходимых мер против любого, кто попытается посягнуть на государственную и частную собственность или совершить нападения на представителей сил обеспечения порядка».(ТАСС)