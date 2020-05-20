Неправильно использовать для инвестиций только лишь госбюджет

В январе-апреле текущего года инвестиции в ненефтяной сектор страны сократились на 12,8 процента. Однако в нефтяном секторе этот показатель вырос на 18,8 процента.

Весь заявленный рост в нефтяном секторе обусловлен внешними источниками, сообщил # экономист Неймат Алиев. По его словам, согласно данным Государственного комитета статистики, инвестиции из внутренних источников сократились на 14% по сравнению с отчетным временем минувшего года. В денежном выражении сокращение составило более 380 млн манатов.

«Иностранных инвесторов ненефтяной сектор страны мало интересует, а теперь и вовсе потерял в их глазах привлекательность, — говорит Алиев. – Однако правительство не может вести себя подобно иностранцу, когда речь заходит о сфере экономики, охватывающей 98% трудоспособного населения. Снижение внутренних инвестиций могло бы оправдать отсутствие финансовых возможностей, однако по официальной информации в государственном бюджете на начало апреля было 2,6 млрд манатов, а на начало мая 2,3 млрд манатов неиспользованных средств».

Если 15% из этих двух с половиной миллиардов в государственной казне использовать в качестве инвестиций в реальный сектор, можно было заполнить образовавшийся пробел, считает аналитик, и рецессивные процессы в экономике были бы в некоторой степени ослаблены. Однако эти возможности упущены.

«Очевидно же, что в ненефтяном секторе варианты снижения производства, ослабления экспортно-ориентированной деятельности и снижения ВВП не принимались всерьез», — считает Алиев. – Но в ожидании резкого понижения нефтяных доходов ненефтяной сектор экономики должен быть в приоритете, а правительству следует мобилизовать все возможные меры и государственные финансы в этом направлении, но мы наблюдаем обратное от этой аксиомы. Из этого следует вывод — невозможно добиться конкурентоспособности экономики и ослабления нефтяной зависимости, не овладев для начала здоровой и гибкой системой информационного взаимодействия с окружающим миром и новым управленческим мышлением».

Переходя к структурным моментам, экономисты указывают на благоприятный мультипликативный эффект подвижек по нефтяному сектору для наращивания ненефтяной экономики. Соответственно, обратные процессы в нефтяной отрасли приводят к рецессии неуглеводородных отраслей. И это понятно, поскольку значительная часть прироста внутренних инвестиций в ненефтяной сектор приходятся на государство, т.е. на государственный бюджет, питаемый нефтяными доходами.

По мнению доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, использовать для инвестиций только лишь государственный бюджет неправомерно с точки зрения современной экономики, и для решения проблемы требуется адекватная денежно-кредитная политика: «Мы должны постепенно отходить от практики, когда государство берет на себя наращивание инвестиций. Думаю, для этого банковский сектор должен существенно нарастить удельный вес именно инвестиционных кредитов в своем кредитном портфеле и активах», — сказал он #.

Наряду с наращиванием государственных расходов необходимо увеличивать частные инвестиции, полагает профессор. Внутренние инвестиции являются основным двигателем развития мировой экономики, нам же для этого необходимо усилить внутреннее кредитование, смягчив денежно-кредитную политику и развернув инвестиционную активность путем кредитования реального сектора.

«Отмечу, что иных реальных альтернатив наращивания инвестиций, кроме смягчения денежно-кредитной политики и дифференцированного подхода к кредитованию, мировая практика не знает», — по мнению ученого, нужно комбинированно увеличивать и частные, и государственные инвестиции.