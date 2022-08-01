Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур, сообщает The New York Times.

Ожидается, что визит политика в Юго-Восточную Азию будет включать остановку на Тайване, несмотря на все более резкие предупреждения Китая о том, что визит на остров может вызвать жесткую реакцию, пишет издание. В своем заявлении, однако, Пелоси не упомянула о Тайване, поэтому поездка на остров остается загадкой, за которой пристально следят и в Вашингтоне, и в Пекине.

Ранее китайские военные объявили, проведут военные учения в водах юго-восточной провинции Фуцзянь, примерно в 80 милях от Тайваня. Кроме того, представитель ВВС Китая сообщил, не уточнив даты, что истребители страны пролетят над Тайванем, «чтобы продемонстрировать свою способность защищать территорию». Учения совпадают с визитом американской делегации, которая намерена убедить власти региона в том, что США по-прежнему привержены своему «развороту» к Индо-Тихоокеанскому региону, говорится в публикации The New York Times.

Как сообщает агентство Yonhap, 4 августа Пелоси также встретится с председателем Национального собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё. По информации агентства, они обсудят вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Пелоси вылетела из США в направлении Азии 30 июля. За полетом Boeing C-40С в режиме реального времени наблюдали почти 100 тыс. человек, ожидавших, что она прибудет на Тайвань. Позднее стало известно, что борт приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.