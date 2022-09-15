Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом Пашиняном.

Как передает ТАСС, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные… Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими правительственными чиновниками», — пишет газета.

Отмечается, что в Армению Пелоси отправится с конгрессвумен Джеки Спейер.