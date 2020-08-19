Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые обнаружили неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

При помощи криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики эксперты определили, что «шипы», из-за которых COVID получил свое название, могут изгибаться, они не твердые.

Отмечается, что глобулярная часть S-белка, в которой находится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для соединения с инфицируемой клеткой, цепляется гибкой ножкой. Специалисты нашли у нее три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».

Такая пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.

По словам главы исследовательской группы Якомина Крийнсе Локера, «шипы», подобно воздушному шару на веревке, перемещаются по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.(Газета.Ru)