Неймар подвергся критике за поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии поучаствовал в съемках тиктока в поддержку политика перед выборами, где он станцевал под мелодию избирательной компании Болсонару.

Множество болельщиков и пользователей соцсетей раскритиковали Неймара, напомнив о расистских комментариях ультраправого политика.

Неймар ответил критикам в твиттере: «Они говорят о демократии и многом другом, но эти же люди, говорящие о демократии, нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно 😂🤷🏽‍♂️».

У Болсонару неоднозначная репутация в Бразилии. В частности, в пандемию коронавируса он неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.

Первый тур выборов президента Бразилии начнется 2 октября. (sports.ru)