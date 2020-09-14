Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче 2-го тура чемпионата Франции за расизм.

В концовке игры между футболистами команд завязалась драка. Неймар получил красную карточку за то, что нанес Гонсалесу удар кулаком по голове. Также были удалены с поля Дарио Бенедетто, Леандро Паредес, Жордан Амави и Лейвин Курзава, участвовавшие в драке.

Уходя с поля, Неймар просигнализировал резервному арбитру о том, почему ударил Гонсалесу: «Расизм, разве нет? Нет расизму, нет расизму. Я ударил его, потому что он расист». По словам бразильца, которые приводит GFFN, защитник «Марселя» назвал его «черным», а, по информации Telefoot, другому игроку парижан испанец сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна».

В первом тайме у Гонсалеса произошел конфликт с вингером «ПСЖ» Анхелем Ди Марией, который, как утверждал испанец, плюнул в него трижды. Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после игры подтвердил это.(Газета.Ru)