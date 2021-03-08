Нефть в цене – стоимость марки Brent перевалила за 70 долларов

Цена на нефть перевалила за отметку в 70 долларов за баррель. Причиной такого взлета стало неожиданное во всех смыслах решение стран ОПЕК+ об отказе увеличить добычу черного золота в апреле. Исключение сделали только для России и Казахстана — в следующем месяце они могут добыть больше на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. В результате нефтяные котировки резко подорожали почти на 5%.

Цена на майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку 70 долларов за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

Решение ОПЕК+ оказалось сюрпризом для рынка, который ожидал, что страны смягчат ограничения, поскольку спрос начал восстанавливаться и даже возник дефицит сырья. Саудовская Аравия и ее союзники не сочли ситуацию на рынке нефти достаточно хорошей, чтобы увеличить предложение. Ситуация со спросом остается непонятной как минимум из-за новых мутаций коронавируса, сказано в докладе мониторингового комитета ОПЕК+.

Переговоры между Саудовской Аравией и странами ОПЕК + об отказе от увеличения добычи в апреле этого года не прошли незамеченными для мировых цен на нефть, сказал «Зеркало» депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. Цена на нефть марки Brent уже превышает 67 долларов за баррель. Впервые после пандемии цены на нефть приближаются к психологическому уровню 70 долларов.

Понятно, что даже если страны ОПЕК + увеличат добычу нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки с апреля, это не приведет к резкому увеличению предложения на рынке. Это позволит в данном случае сохранить такой ценовой потолок. Участниками рынка ожидалось, что картель увеличит объемы добычи нефти в апреле на 1,5 млн баррелей в сутки, но этого не произошло. ОПЕК+ ждет, что дефицит сырья достигнет своего пика только в начале апреля

Для Азербайджана, где ежедневный экспорт нефти составляет 688 800 баррелей, рост мировых цен желателен с точки зрения увеличения поступающей в страну валюты. Если учесть, что цена на нефть в госбюджете на этот год установлена ​​на уровне 40 долларов за баррель, при высокой среднегодовой цене это увеличит поступления в Государственный нефтяной фонд, и наши валютные резервы увеличатся, сказал Байрамов. В этом отношении последняя тенденция на нефтяном рынке — желательна. Однако цена нефти будет по-прежнему зависеть от пандемии.

Положительные перспективы рынка можно оценить не только на базе текущих показателей, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташев. Стоит помнить, говорит он, что обвал мировых цен на углеводороды в марте минувшего года оказался для стран-экспортеров нефти неожиданным. Они не пытались накануне подстелить соломку: уменьшить возможные потери, а стали сокращать добычу только под влиянием рыночного шока. «По такой логике «черных лебедей» можно ожидать чего угодно и в 2021 году, тем более что в мировой экономике признаки оживления перемешаны с чертами кризиса. Так, локдаун в ЕС в начале 2021 года никак нельзя назвать признаком выздоровления европейской экономики от недуга, не связанного с пандемией», — считает он.

В конце января сего года генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил на отраслевой конференции, что ожидает в текущем году восстановления и роста цен, заметил экономист. Прогноз ОПЕК предполагает рост спроса на нефть по итогам года на 5,9 млн. б/с, до 95,9 млн. б/с, против падения на 9,8 млн. б/с в 2020 году. В ОПЕК учитывают и рост мирового ВВП, который должен будет компенсировать его сокращение в 2020 году: на начало года фиксируемый темп составлял 4,4%, тогда как в минувшем году сокращение составило 4,1%. Опираясь на такие оценки, в ОПЕК видят возможности для инвестиции в отрасли порядка $12,6 млрд. А в минувшем году капиталовложения сократились на треть.

Он также напомнил, что обвал мировых цен на углеводороды в марте 2020 года оказался для стран-экспортеров нефти неожиданным. Они не пытались накануне подстелить соломку: уменьшить возможные потери, а стали сокращать добычу только под влиянием рыночного шока.