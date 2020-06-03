Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне перешла к снижению и в моменте опускалась до $38,86 за баррель, что на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 14:05.

При этом в ходе торговой сессии 3 июня нефть этого сорта росла на 2,4% — до $40,53 за баррель. Нефть марки WTI также перешла в «красную зону» и опускалась на 0,9%, достигая $36,72 за баррель.

В среду Bloomberg сообщил, что у министров ОПЕК+ возникли разногласия по поводу исполнения условий сделки в мае. Из-за этого дата встречи, 4 или 10 июня, остается под вопросом. По данным источников агентства, Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению добычи. Дата встречи не будет назначена до тех пор, пока эту проблему не решат, пишет агентство.