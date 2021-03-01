Нефть и газ дорожают на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,77% и составила $65,56 за баррель.

Как сообщает АПА-Экономикс, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в апреле повысилась на 1,74% и составила $62,57.