Нефть и газ дорожают на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,77% и составила $65,56 за баррель.
Как сообщает АПА-Экономикс, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в апреле повысилась на 1,74% и составила $62,57.
Также повысилась цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX.
Цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в апреле за 1 млн. BTU (British thermal unit – британская тепловая единица) повысилась на 0,65% и составила $2,791.