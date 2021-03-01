Нефть и газ дорожают на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,77% и составила $65,56 за баррель.

Как сообщает АПА-Экономикс, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в апреле повысилась на 1,74% и составила $62,57.

Также повысилась цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX.

Цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в апреле за 1 млн. BTU (British thermal unit – британская тепловая единица) повысилась на 0,65% и составила $2,791.

| 2021-03-01T10:01:29+04:00 1 марта 2021, 11:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss