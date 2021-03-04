Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+

Цены на нефть в четверг утром уверенно растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Prime, по состоянию на 8.49 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 64,62 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 61,76 доллара США за баррель.

В центре внимания инвесторов заседания ОПЕК+ 3-4 марта. Участники торгов ждут решений альянса по добыче на апрель в свете улучшения ситуации с коронавирусом и восстановления спроса на топливо.

В среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа рынка нефти традиционно выносит рекомендации всему альянсу о предпочтительных параметрах сделки. Однако официальной рекомендации не последовало.

«Результаты сегодняшней встречи ОПЕК+, безусловно, являются ключевыми для рыночного направления», — прокомментировал агентству Bloomberg глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson).

Дополнительным поводом для роста котировок стало снижение запасов бензина в США. Согласно отчету минэнерго США, запасы бензина в стране за неделю снизились на 13,6 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на внешние новости. Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по объекту саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии. Это может нанести ущерб поставкам нефти.