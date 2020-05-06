Нефть Brent вновь ушла вниз

Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов, пишет Газетв.Ру.

При этом к концу дня стоимость нефти этой марки была на отметке $29 за баррель.

В свою очередь, стоимость нефти WTI упала до $24,83 за баррель. Снижение цены составило 6,3%.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.