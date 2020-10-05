Нефть Brent подорожала на 5,04%, до $41,25 за баррель

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 5,04%, до $41,25 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

Цена нефти WTI также поднялась на 5,38%, достигнув $39,35 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.