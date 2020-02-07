Недостатки сирийской политики Эрдогана и Путина

Отношения между Россией и Турцией можно разделить на периоды до и после «3 февраля», как это было и пять лет назад – до и после «24 ноября 2015 года», когда турецкими истребителями был уничтожен российский самолет. Тогда, после девяти месяцев кризиса, состоялось примирение — Россия и Турция, которые до 24 ноября находились на противоположных фронтах, нашли в себе силы преодолеть серьезный конфликт и пошли на примирение. Да так, что отношения Анкары и Москвы на удивление многолетним союзникам Турции по НАТО достигли стратегического уровня – как по сирийскому вопросу (Астанинский и Сочинский процессы), так и в сфере торговли, туризма, оборонной промышленности (С-400), энергетики (АЭС «Аккую» и линии электропередач) и сотрудничества в Черноморском регионе, Балканах, Средиземноморье. И все это происходило наперекор членству Турции в НАТО и недовольству многих стран-членов альянса, в особенности США.

Но теперь, предполагается, что может пойти обратный процесс. Отношениям после атаки сирийской армии, в результате которой погибли семь турецких военных и один сотрудник гражданского персонала, нанесен серьезный урон, хотя ни Москва, ни Анкара пока не делают резких выпадов против друг друга. Вместе с тем, Эрдоган назвал атаку на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил, которым покровительствует Москва, «поворотным моментом для Турции в Сирии», обвинив Дамаск «в нарушении режима прекращения огня в провинции Идлиб» и потребовал отвести свои части от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае, он пригрозил «принять ответные меры», заявив, что наземные и воздушные Вооруженные силы Турции «будут свободно перемещаться в Идлибе и выполнять там операции, какие потребуются». Более того, не исключил новой военной операции. Между тем, турецкий министр обороны Хулуси Акар уже сообщил, что в ответ на гибель своих военнослужащих Турция нейтрализовала 76 сирийских военных.

Опасения, что Идлиб — последний регион, который войска сирийской армии еще не взяли под контроль, рано или поздно, станет экзаменом на прочность отношений Москвы и Анкары, как оказалось, имели право на существование. «Меморандум по Идлибу», подписанный между двумя странами 17 сентября 2018 года, не соблюдался, стороны периодически обвиняли друг друга. И вот «гром грянул» — турецкая сторона не преминула, правда опосредованно, обвинить российскую в том, что и Москва, и администрация Дамаска знали о расположении турецких войск, Анкара «заранее согласовала» места дислокации войск в регионе. Министерство обороны России же в свое оправдание сообщило, что Москва не была заранее проинформирована о передвижении турецкого конвоя, который подвергся атаке. А сегодня МИД РФ, наконец, видимо, чтобы нивелировать отрицательный эффект действий сирийского режима на отношения с Анкарой, признал гибель за последние две недели в Идлибе и российских военных, имея в виду гибель четырех сотрудников ФСБ, о чем официальная Москва обычно отмалчивается по внутриполитическим соображениям,

Последующие после 3 февраля переговоры между президентами и министрами иностранных дел Турции и России позволяют сделать выводы, что стороны стараются не допустить напряженности в отношениях и не станут доводить их до точки кипения. Сотрудничество, хотя многие эксперты оценивают их не как стратегическое, а тактическое, не прекратится. Отношения зашли слишком далеко, разрыв обошелся бы обеим странам крупными экономическими и финансовыми убытками, не говоря уже о политической составляющей.

Но почему ситуация вышла из-под контроля именно сейчас? Неужели сказался визит турецкого президента в Украину, причем аккурат утром того дня, когда была осуществлена атака, или визит верховного главнокомандующего НАТО в Европе Тода Уолтерса в Турцию, что могло быть расценено Москвой как желание Пентагона возродить отношения с Анкарой по «безопасной зоне» на севере Сирии? Или же это был ответ на гибель российских фсбешников? Насколько слаженно действуют российские и турецкие войска в Сирии, какие действия сторон открывают путь провокациям и какие меры следует предпринять, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные инциденты?

Вопросов много и ответы на них звучат самые разные. О причинах эскалации напряженности и путях преодоления их рассказал в беседе с # турецкий историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек:

— Для начала следует дать оценку объективной ситуации с точки зрения Владимира Путина, Раджапа Эрдогана и Башара Асада. Надо признать, что их политические интересы в сирийском вопросе, т.е. в плане борьбы с террористическими организациями – как фундаменталистами, так и сепаратистами, совпадают. Но, к большому сожалению, в процессе борьбы с этими террористическими группировками в Сирии ни Москва, ни Анкара, ни Дамаск не идут на уступки друг другу, считая, что действуют в национальных интересах своих государств. Однако следует понимать, что все эти террористические элементы находятся под контролем США и действуют против России, Турции и Сирии. Поэтому руководители этих трех стран, приняв во внимание этот факт, должны продемонстрировать качества настоящих государственных деятелей и направить совместные усилия на борьбу исключительно со всеми террористическими организациями, действующими на этих территориях. Т.е., Турция должна воевать не только против сепаратистов, но и против фундаменталистов. Так же действовать в Сирии должна и Россия, помогая Анкаре в борьбе с сепаратистами и не ограничиваясь действиями только против фундаменталистов. Если Москва и Анкара примут этот факт и начнут действовать сообща против всех террористических группировок, не разделяя их на «своих и чужих», тогда не будет никаких недоразумений между ними.

С другой стороны, Турция должна установить прямые контакты с Дамаском. Недавно глава турецкой разведки в Москве встречался с сирийским коллегой. Это можно расценивать как очень позитивный шаг, но процесс должен быть продолжен, Анкаре следует начать налаживать отношения с официальным Дамаском. Потому что такое сотрудничество однозначно станет поддержкой Турции в ее борьбе против сепаратистов в Сирии, ведь сам Дамаск тоже страдает от сепаратизма на своей территории. Диалог Анкары и Дамаска неизбежен и будет служить интересам обоих стран. Если бы Анкара и Дамаск наладили в свое время диалог, таких случаев можно было бы избежать. Это самый большой недостаток Анкары. Треугольник Москва-Анкара-Дамаск, плюс, конечно-же, Тегеран, способен решать все проблемы в Сирии и препятствовать любым провокациям. США уже проиграли войну в Сирии, Астанинский процесс ее выиграл. Но конфликтная ситуация между Москвой и Анкарой предоставила бы США шанс для реализации своих планов. Однако, такое развитие ситуации не представляется возможным, государственные деятели и в Анкаре, и в Москве понимают цели американцев, и не допустят хода событий в интересах США.

Переход Идлиба под контроль Асада нужен и самой Турции. Ведь главный принцип сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана по сирийскому вопросу заключается в обеспечении именно территориальной целостности Сирии. Поэтому изгнание террористических группировок из Идлиба является первозадачей и для Турции. Американцы же, наоборот, поддерживают как фундаменталистов, так и сепаратистов, засевших в Идлибе, поскольку территориальная целостность Сирии противоречит их целям в регионе. А для этого американцам нужно вбить клин в отношения Москвы и Анкары, они периодически устраивают провокации, и наши страны иногда попадают в такой «капкан», но все же политическая дальновидность и благоразумие одерживает верх, и им удается не допустить кризиса в отношениях.

Касаясь вопроса, почему именно сейчас произошли эти события, следует пояснить – американцы и их приспешники-террористы просто обнаружили «лазейку» для этой провокации, чем является отсутствие у Турции прямых контактов с Дамаском. И это есть «слабое звено» сирийской политики Турции, которое всегда может быть использовано для очередных провокаций, чтобы накалить обстановку между Россией и Турцией.

Но нельзя в этом контексте не упомянуть и вину Москвы. Россия, в свою очередь, должна помогать Турции в зоне Восточного Евфрата в ее борьбе против террористических группировок, не должна покровительствовать курдам-сепаратистам. Ведь это лишний повод спровоцировать кризис между Анкарой и Москвой.