Не будем кривить душой и честно признаем: тяжелая атлетика не столь популярный в мире вид спорта. Есть свои поклонники, свои знатоки. Но это, как говорится, довольно узкий круг. Несмотря на это, в последнее время именно этот вид спорта очень часто привлекал внимание азербайджанцев. Дело в том, что было принято решение об участии наших спортсменов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Армении. Учитывая отношения двух закавказских государств, согласимся, факт, дествительно заслуживающий внимания. Отправлять мирных и безоружных граждан в логово волков – дело рискованное. Но была надежда, что армяне все-таки не захотят осрамиться на весь мир и притянут за узды свои варварские привычки. Была и другая надежда. Напутствуя наших атлетов, все мы надеялись, что в Ереване прозвучит гимн Азербайджана, а наш триколор возвысится выше остальных. Но… Все обернулось «армянским вариантом», то бишь очередным актом вандализма.

Типичный армянин и достойные его сородичи

Варварский поступок, впрочем, достойный армян, был совершен на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

В ходе церемонии, согласно регламенту, начался парад флагов стран-участниц. По алфавиту, третьей страной был объявлен Азербайджан. Сразу после вынесения азербайджанского флага на сцену выбежал один из присутствующих в зале, а точнее один из организаторов турнира, сотрудник Общественного телевидения Армении, руководитель дизайнерской студии Арам Николян. Он выхватил из рук девушки флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала.

Сотруднику службы охраны удалось задержать вандала, после чего в зал внесли новый флаг.

Что интересно, ставшие свидетелями этой дикости армяне, издавая звуки африканских приматов, бурно аплодировали и приветствовали своего сородича. Видно Николян не просто взбесившийся дикарь, а обобщенное олицетворение всего армянского общества. Об этом свидетельствует еще один факт: против вандала не было возбуждено уголовное дело, его отпустили на все четыре стороны.

Резонный шаг

Естественно, после подобного инцидента ни о каких гарантиях безопасности азербайджанских спортсменов не могло быть и речи. Хотя направленный армянами накануне чемпионата Европы, 10 апреля, генеральному секретарю Европейской федерации тяжелой атлетики Милану Михайловичу и подписанный руководителем аппарата премьер-министра Армении Араиком Арутюняном, документ обещал азербайджанским спортсменам полную безопасность. Но, как и все остальные, и данное обещание армян, как показали события, лопнул как мыльный пузырь. И поэтому Федерация тяжелой атлетики Азербайджана и Национальный Олимпийский Комитет выступили с резонным заявлением о прекращении выступления сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване: Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов. В документе также содержится призыв к международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принять меры в связи с поджогом флага страны в Ереване. А какие меры, собственно говоря, могут быть приняты к нашим диким соседям?

А ничего и не будет

Исходя из горького опыта последних 30-ти лет, можем предположить, что каких-либо серьезных последствий для армянской стороны этот акт вандализма иметь не будет. Могут прозвучать несколько дежурных «осуждений» и фраз… и все, на том все и кончится. Хотя, если соблюдать объективность и оценивать произошедшее трезво, Армению следует лишить права проводить какие-либо серьезные международные соревнования, ибо никто не может гарантировать безопасность нормальных людей в этих джунглях. Но, как мы уже отметили, мы привыкли к лицемерию подавляющего большинства стран и международных организаций. Поэтому ожидать кардинальных мер – дело неблагодарное.

А слабо…

Безусловно, сожжение нашего флага, — это дикость, варварство. Но с другой стороны… Страшно подумать, как бы могли развиваться события, когда на помост вышли бы наши представители. Причем первой должна была выступать в весовой категории до 49 килограммов Назиля Исмаилова. А то, что для армян нет понятия женщины, дети, старики, — мы знаем давно. Ходжалы никто не забыл, и, как показали последние события, забывать не следует. Всего 2-я днями ранее весь мир облетели кадры с избиением азербайджанского солдата, который, заблудившись, забрел на территорию Армении. Инстинкт животных, которые заметили на помеченной территории чужака, сразу дал о себе знать. Связанного и поваленного на землю молодого парня безжалостно избивали ногами. Тут уместно вспомнить азербайджанскую поговорку: «Если дружишь с волком, всегда имей при себе палку». Хотя, нет, сравнивать армян с волками – это просто оскорбление для серых. Ведь для армян чужды смелость и отвага, чисто мужское поведение. Им свойственно бить связанного ногами по лицу, им свойственно поджигать азербайджанский флаг в уютном зале посреди Еревана. А вот слабо прийти в Шушу и сделать то же самое там? А в Гадруте, как, кишка тонка? А в горах Лачина, хватит духу вырвать наш триколор из рук «Йашма» и поджечь? Вопросы эти риторические, ответ известен заранее. Армян мы хорошо знаем. И произошедшее в Ереване – это простое проявление армянской сущности. Ничего нового. Образумить их может только очередной «железный кулак», на который они так рьяно нарываются.

P.S. Кстати, Азербайджан уже многие годы принимает различные международные соревнования самых высших категорий. И никогда, ни разу, никаких, даже мелких казусов не возникало. История помнит даже момент, когда президент Ильхам Алиев лично наградил призера-армянина, повесив тому на шею медаль. Но то Азербайджан, а то… непонятно что…