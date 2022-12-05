Как бы сильно не росли цены, финансовые возможности населения не безразмерны. Так что неудивительно, что вслед за рекордным подорожанием под занавес года ценовое восхождение в сегменте дорогого жилья пошло на спад.

Цены на дорогие квадратные метры в центре столицы растут уже не так сильно, как раньше, свидетельствуют аналитики рынка недвижимости. Квартиры в ценовом сегменте до 150 тыс. манатов подорожали в октябре всего на 2 процента, а те, что стоят 150 – 250 тыс. манатов поднялись на процент. Для сравнения, под занавес лета подорожание в этой части жилья составляло 6 и 5 процентов.

Несмотря на заметное понижение динамики роста, по всему видно, что цены взяли временный тайм-аут — в новостройках и старых многоквартирных домах они медленно, но верно идут в рост, констатирует специалист этой сферы Эльнур Фарзалиев. По его наблюдениям, заметное падение спроса не лишено сезонного основания, поскольку на конец лета – начало сентября, а также январь и май приходятся пики продаж, а первые месяцы лета и остальное время года относительно спокойный для рынка период.

По словам аналитика, продажи на рынке держатся в основном благодаря долгосрочным кредитам на покупку жилья. Есть и другой влияющий на цены момент: застройщикам в рамках пилотных проектов приходится не только переплачивать за дорожающие строительные материалы, но и компенсировать владельцам квартир в старых домах, на месте которых строятся новые, чрезмерно взлетевшую стоимость квадратного метра. Так что конфликты между сторонами не новость, а сейчас они усилились из-за подорожания. Все это, разумеется, не в пользу динамике продаж, и цены поутихли в ожидании разрешения подобных вопросов.

Но главная причина некоторой стагнации недвижимых индексов – масштабная инфляция, понизившая реальные доходы населения. Отрыв цен на столичные квартиры от доходов граждан растет, подстегивая заметный спад покупательной способности потенциальных клиентов. Все это, разумеется, не самый позитивный расклад для строительного бизнеса, говорит Фарзалиев и подчеркивает необходимость поддержки застройщиков в том числе облегчением процедур регистрации зданий и получения выписки из Госреестра недвижимости.

Однако исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов не наблюдает какой-то существенной стагнации в динамике цен: «Если сравнивать с пиком пандемии, сейчас недвижимый сектор переживает строительный бум, приправленный рекордным подорожанием, — считает он. – А ведь за последние месяцы к этому добавились еще и обстоятельства переезда в нашу страну иностранцев».

Существенное подорожание на местном жилищном рынке отмечает и директор MBA Consulting Group Нусрет Ибрагимов с привязкой к разнице между стоимостью квартир и средней ценой их ренты. Ведь если следовать международной практике, потраченные на ее покупку деньги можно вернуть, сдавая недвижимость в ренту на протяжении десяти лет. Так что годовая доходность жилья составляет порядка 10 процентов, тогда как в нашей стране, даже несмотря на возросшую стоимость аренды, упомянутый показатель почти в два раза ниже и не превышает 6 процентов.

По мнению иных специалистов рынка, стремление властей перевести недвижимый рынок на безнал и охватить налогообложением приведет к дальнейшему повышению стоимости квадратного метра в новостройках. Немногим ранее на динамике цен уже сказалось применение новой формы налогообложения для строительных компаний. Сегодня застройщики платят 18 процентов от общей прибыли, и это отразилось на себестоимости жилищного фонда.