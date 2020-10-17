Названы объемы экспорта нефти – конденсата с АЧГ и «Шахдениз»

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по 1 октября было добыто в общей сложности 547,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добычей нефти и газа в стране за 9 месяцев текущего года.

За этот период с АЧГ добыто 518,2 млн тонн, с «Шахдениз» — 29,4 млн тонн конденсата.

Объемы экспорта нефти (вместе с конденсатом) за весь период эксплуатации “Азери-Чираг-Гюнешли” и «Шахдениз» составили 547 млн тонн.