Названа спортивная столица Европы 2021 года

Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает «ЕвроПульс».

Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020-м, сохранит его до июля, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, регулировать число посетителей и всем носить маски.

Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тыс. жителей. Его обладатель получает поддержку для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.