Названа самая привлекательная для трудовой миграции страна

Самой привлекательной для трудовых мигрантов страной по итогам 2020 года стала Канада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального».

«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США», – отметили авторы исследования.

Кроме того, в топ-10 вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.

При этом интерес к переезду в другую страну ради работы снизился, свидетельствуют результаты опроса. Так, из 209 тысяч участников из 190 стран к переезду готовы около 50%, при этом в 2014 и 2018 годах этот показатель составил 64% и 57% соответственно.

В минувшем году трудовые мигранты сочли более привлекательными те страны, которые показали себя луче других в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

«Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом», – подчеркивают исследователи.