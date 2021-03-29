Названа дата начала священного месяца Рамазан

В Азербайджане первый день священного месяца Рамазан придется на 13 апреля, сообщает Управление мусульман Кавказа (УМК).

По информации Шамахинской астрофизической обсерватории, новая луна, знаменующая собой начало Рамазана, появится в небе над Азербайджаном 13 апреля.

В управлении также сообщили, что в некоторых странах первый день Рамазана придется на 14 апреля, но в большинстве государств — на 13-е.

Соответствующим решением Кабмина, 13-14 мая будут в стране нерабочими днями в связи с праздником Рамазан.