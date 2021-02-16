Назван способ, позволяющий заснуть за пять минут

В TikTok набирает популярность видео, в котором раскрывается секрет быстрого засыпания вечером.

Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, заявила, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайны предметы возникают в голове, тем лучше.

По словам девушки, этот секретный способ она узнала от преподавателя психологии. Притом он помог ей побороть бессонницу.

За несколько дней это видео оценили более полумиллиона пользователей. (Газета.Ру)