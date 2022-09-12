В январе-августе 2022 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,3 миллиарда кубометров газа.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что Азербайджан увеличил экспорт природного на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем экспортированного газа в Турцию составил 5,4 миллиарда кубометров, в Грузию — 1,7 миллиарда кубометров», — написал Шахбазов.

Напомним, что всего в Азербайджане было добыто 30,6 миллиарда кубометров природного газа, что на 9,7 процента больше чем в январе-августе 2021 года. 14,4 миллиарда кубометров были экспортированы.(trend.az)