Фаррух Махмудов назначен президентом (генеральным исполнительным директором) профессионального футбольного клуба «Нефтчи».

Как сообщает #, информация об этом распространена на интернет-странице клуба.

Фаррух Махмудов родился в 1982 году, в 1999-2003 гг. получал образование в Азербайджанском государственном экономическом университете на специальности бухучет и аудит, а в 2003-2005 гг. получил образование на ступени магистра по специальности бизнес-управление и маркетинг в бизнес-школе Университета Центральной Европы.

С 2022 года Ф.Махмудов занимает пост исполнительного директора Федерации баскетбола Азербайджана. С 2015 года был основателем и управляющим ООО ALTÜST Media. В различные годы занимал руководящие посты в Samsung Electronics Caucasus, British American Tobacco Azerbaijan, ООО Azerfon и других компаниях. Женат, воспитывает троих детей.