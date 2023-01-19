Назначен новый командующий 2-м корпусом ВС Армении.

Как передает #, об этом сообщает Спутник Армения.

Отмечено, что командующим 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении назначен полковник Гарегин Погосян. Приказ о назначении подписал президент Ваагн Хачатурян. Сегодня же был освобожден от этой должности бывший командующий — Ваграм Григорян. Это произошло после крупного пожара в одной из воинских частей, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Напомним, во время пожара в воинской части в Армении погибли 15 военнослужащих, 7 человек помещены в медцентр Басаркечярского района.